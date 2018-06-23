OSB Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik

Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bulunan sanayi sitesi yapı kooperatifleri, küçük imalat ve tamirat konulu hizmet ve destek alanı taleplerine ilişkin plan tadilatında değişiklik talep edilebilecek.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, imar planında bulunan sanayi adalarıyla sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunlu olmadıkça yapılamaz hükmü, sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin, küçük imalat ve tamirat konulu hizmet ve destek alanı taleplerine ilişkin plan tadilatı tekliflerinde geçerli olmayacak.
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