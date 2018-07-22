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OSB yatırımcılarına KDV istisnası anlatıldı

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

ASO 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç: - "Bu düzenleme, kendi öz kaynaklarıyla sanayici için nitelikli arsa üretmeye çalışan OSB'lerin maliyetlerini bir parça olsun azaltmıştır"

Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 2. OSB) Başkanı Seyit Ardıç, OSB'deki altyapı yatırımlarına KDV istisnası getiren düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu düzenleme, kendi öz kaynaklarıyla sanayici için nitelikli arsa üretmeye çalışan OSB'lerin maliyetlerini bir parça olsun azaltmıştır." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından OSB'lerde KDV istisnası uygulamalarına ilişkin eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan ASO 2. OSB Başkanı ve OSBÜK Yönetim
Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, OSB'lerin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol gibi altyapı yatırımlarının mart ayındaki düzenlemeyle KDV'den
istisna tutulduğunu hatırlattı.

Söz konusu düzenlemenin tüm OSB'ler
tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydeden Ardıç, "Bu düzenleme, kendi öz kaynaklarıyla sanayici için nitelikli arsa üretmeye çalışan OSB'lerin maliyetlerini bir parça olsun azaltmıştır. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinde emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, düzenlemenin altyapı yatırımlarında zorlanan OSB'ler için büyük bir motivasyon kaynağı olduğuna işaret ederek, OSB'lerin gelişmesi, güçlenmesi ve altyapı kapasitelerinin artırılmasına imkan sağlayacak düzenleme sayesinde yatırım ve üretim artışı için önemli bir fırsat yakalandığının altını çizdi.

Daha sonra Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı uzmanları uygulamanın ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
KDV OSB Seyit Ardıç

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