OSB'lerdeki parsellere bedelsiz tahsis düzenlemesi

Organize sanayi bölgelerindeki (OSB) parseller, tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilebilecek.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, OSB'lerde yer alan parsellerin, ilçelerin gelişmişlik kademelerine bağlı olarak tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Parsellerin birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz, ikinci kademede yüzde 40, üçüncü kademede yüzde 60, dördüncü kademede yüzde 80 indirimli, beşinci ve altıncı kademelerde ise bedelsiz olarak tahsisine karar verildi.

Öte yandan OSB'lerin birden fazla il veya ilçenin sınırlarında olması halinde, bölgenin en fazla alanın olduğu yerin indirim oranının uygulanması da kararlaştırıldı.

Ayrıca ilçelerin gelişmişlik kademelerinin yer aldığı liste de kararla birlikte yayımlandı.

Karar, 3 yıl boyunca uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

