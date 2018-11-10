FİNANS

OSBÜK'ten "kısa çalışma ödeneği" açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 10.11.2018 13:55 | Son Güncelleme

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü: - "Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yönetmelik değişikliği, iş dünyasını ve istihdam piyasasını rahatlatacak kritik bir adım" - "Bu tür pozitif düzenlemeler iş dünyasının, iş gücü piyasasının, dolayısıyla da Türkiye’nin üretim motivasyonunu artıracaktır"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yönetmelik değişikliğinin iş dünyasını ve istihdam piyasasını rahatlatacak kritik bir adım olduğunu belirterek, "Bu tür pozitif düzenlemeler iş dünyasının, iş gücü piyasasının, dolayısıyla da Türkiye’nin üretim motivasyonunu artıracaktır" ifadesini kullandı.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı da olan Kütükcü, yazılı açıklamasında, iş dünyasının istihdam başta olmak üzere pek çok alanda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Ülke olarak zor bir ekonomik dönemden geçiyoruz. Elbette ki bu dönemi milletçe göğüsleyerek, daha güçlü yarınlara ulaşacağız. Küresel piyasalardaki daralma ve kendi ekonomimizdeki yavaşlamadan dolayı işletmelerimizin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde, iş dünyamızın öncelikli taleplerini hazırladığımız raporlarla ilgili kurum ve bakanlıklara ilettik." değerlendirmesinde bulundu.

Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili düzenlemenin de hayata geçirilmesi gereken talepleri arasında yer aldığına değinen Kütükcü, bunun istihdamın devamlılığını sağlamak ve işletmelerin istihdam yükünü azaltmak için çok kritik olduğunu vurguladı. Bu tür pozitif düzenlemelerin iş dünyasının, iş gücü piyasasının, dolayısıyla da Türkiye'nin üretim motivasyonunu artıracağının altını çizen Kütükcü, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere düzenlemede emeği geçen herkese iş dünyası adına teşekkür etti.

PARTNER11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!
Sınırları Aşan Kadınlar Paneli / Hiçbir sektörün cinsiyeti yokturSınırları Aşan Kadınlar Paneli / Hiçbir sektörün cinsiyeti yoktur
Çin: Çin ve ABD orduları karşılıklı güveni arttırması gerekiyorÇin: Çin ve ABD orduları karşılıklı güveni arttırması gerekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kısa çalışma ödeneği Memiş Kütükcü OSBÜK

En Çok Okunan Haberler

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Saray Halı konkordato istedi!

Saray Halı konkordato istedi!

TOKİ'den dar gelirliye konut müjdesi

TOKİ'den dar gelirliye konut müjdesi

Apple, Türkiye'de iCloud fiyatlarına zam yaptı!

Apple, Türkiye'de iCloud fiyatlarına zam yaptı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırları Aşan Kadınlar Paneli / Hiçbir sektörün cinsiyeti yoktur

Sınırları Aşan Kadınlar Paneli / Hiçbir sektörün cinsiyeti yoktur

Çin: Çin ve ABD orduları karşılıklı güveni arttırması gerekiyor

Çin: Çin ve ABD orduları karşılıklı güveni arttırması gerekiyor

Tekfen'den Darüşşafaka'ya spordan sonra eğitimde de destek

Tekfen'den Darüşşafaka'ya spordan sonra eğitimde de destek

Hisarciklıoğlu: Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri atlattık biz

Hisarciklıoğlu: Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri atlattık biz

Bursa'da 13 kırsal kalkınma projesine 9,4 milyon lira hibe desteği

Bursa'da 13 kırsal kalkınma projesine 9,4 milyon lira hibe desteği

“Kripto paralar dünyanın her yerinde yeni fırsatlar sunuyor”

“Kripto paralar dünyanın her yerinde yeni fırsatlar sunuyor”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.