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OSD: Otomotiv sektörüne hayati destek geldi 

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

 Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın otomobil sektöründe vergi indirimini açıklamasını “sektörün tam ihtiyacı olan bir karar” olarak nitelendirdi.   Vergi indirimine göre, motor hacmi 1600 cc altında ve ÖTV matrahı 70 bin lira altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV yüzde 30’a ve yine bin 600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin lira ile 120 bin lira aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV yüzde 35’e indirildi.   Ticari araçlardan alından KDV oranı ise yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü.  Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar sonrasında yılın ikinci yarısından itibaren yaşanan ekonomik gelişmeler otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi.

OSD: Otomotiv sektörüne hayati destek geldi 

İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın otomobil sektöründe vergi indirimini açıklamasını “sektörün tam ihtiyacı olan bir karar” olarak nitelendirdi.
Vergi indirimine göre, motor hacmi 1600 cc altında ve ÖTV matrahı 70 bin lira altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV yüzde 30’a ve yine bin 600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin lira ile 120 bin lira aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV yüzde 35’e indirildi.
Ticari araçlardan alından KDV oranı ise yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü.
Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar sonrasında yılın ikinci yarısından itibaren yaşanan ekonomik gelişmeler otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Yılda 1 milyon adet hedefiyle başlayan Türk otomotiv sektörü, yaşanan gelişmeler ışığında hedeflerini aşağı yönlü revize etmek durumunda kaldı.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, söz konusu düzenlemeyi sektöre derin bir nefes aldıran çok pozitif bir gelişme olarak karşıladıklarını belirtti ve şöyle devam etti:
“Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda çok hızlı bir şekilde sektöre yaşam enerjisi verecek bir dizi adımlar atıldı.
“Alınan bu isabetli kararları otomotiv sektörü için hayati bir destek olarak nitelendiriyoruz ve konuyla yakından ilgilenen başta Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve bizi can kulağıyla dinleyen Bakan Yardımcılarımıza teşekkürü özellikle bir borç biliyorum.
“Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda çok hızlı bir şekilde sektöre yaşam enerjisi verecek ÖTV ve KDV indirimlerini içeren bir dizi adımlar atıldı.
“Alınan bu isabetli kararları otomotiv sektörü için hayati bir destek olarak nitelendiriyoruz. Bizi ilk görüşmeden bu yana can kulağıyla dinleyen ve sektörün tüm sorunlarını büyük bir ciddiyetle ele alan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılarımız Bülent Aksu ve Osman Dinçbaş ile kurduğumuz kusursuz iletişim, bu çözümün ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştır.
“Ayrıca, bu süreçte vermiş oldukları destek, çözüm odaklı yaklaşımlarla konuları takip ederek sonuçlandırmaları sanayimizin sürdürülebilir rekabetçiliği açısından çok büyük önem arz etmiştir.”
Hazine ve Maliye Bakanlığıyla 2 aya yakın bir zamandır çok yakın bir çalışma temposu içinde olduklarını belirten Haydar Yenigün, Türk otomotiv sanayinin çatı kuruluşu OSD olarak yaptıkları bu görüşmeleri otomotiv sektöründe faaliyet gösteren STK’larla beraber yürüterek Türk otomotiv sektörünün ortak çözüm bekleyen konuları için tek yürek hareket edebilmiş olmalarının önemine ayrıca dikkat çekti.
OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, motor hacmi bin 600 cc altında ÖTV matrahı 120 bin liraya kadar olan otomobillerde ÖTV’nin 15 puan indirilmesini ve ticari araçlardan alından KDV oranının ise yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmesini ise sektörün tam ihtiyacı olan bir karar olarak nitelendirdi.
Haydar Yenigün, ister yeni bir otomobil ister yeni bir ticari araç satın almayı düşünen için harika bir fırsat yaratan bu önemli adımın aynı zamanda sektörde oluşan stokları eritmek için çok nokta atışı bir karar olduğunu da vurguladı. (Fotoğraflı)

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