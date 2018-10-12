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OSD: Otomotivde üretim performansı ihracat ile sürdürüldü

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 13:20 | Son Güncelleme

Otomotiv Sanayii Derneği'ne (OSD) göre, "Ülkemizin lokomotif sektörlerinden birisi olan otomotiv sanayii, döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket ve pazardaki daralmaya rağmen üretimde performans sergilemeyi sürdürdü." Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan OSD, 2018 yılı Ocak-Eylül dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

İstanbul, 12 Ekim (DHA) - Otomotiv Sanayii Derneği'ne (OSD) göre, "Ülkemizin lokomotif sektörlerinden birisi olan otomotiv sanayii, döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket ve pazardaki daralmaya rağmen üretimde performans sergilemeyi sürdürdü."
Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan OSD, 2018 yılı Ocak-Eylül dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.
OSD verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.0 azalarak 1 milyon 167 bin 28 adete, otomobil üretimi ise yüzde 8 azalarak 769 bin 464 adete geriledi.
Bu dönemde toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azalarak 479 bin 856 adete gerilerken, otomobil pazarı yüzde 24 daralmayla ve 362 bin 465 adete düştü.
Ticari araç üretiminde ihracat kaynaklı artış
OSD verilerine göre, ticari araç grubunda üretim Ocak-Eylül döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı. Bu dönemde, üretim açısından hafif ticari araç grubunda yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 23 seviyesinde artış kaydedildi.
Otomobil pazarıyla doğru orantılı olarak, ticari araç pazarındaki daralma ise devam etti. Geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 31, hafif ticari araç pazarı yüzde 33 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 17 azaldı.
Ağır ticari araç grubunda kısıtlı seviyede kalan bu azalış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 55 düzeyinde gerçekleşti.
Toplam ihracat 1 milyon adet sınırına yaklaştı
Dokuz aylık dönemde ihracat adet bazında geçen seneye yakın seviyede gerçekleşirken, otomobil ihracatı adet bazında yüzde 6 azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 972 bin 208 adet olurken, otomobil ihracatı 644 bin 783 adet düzeyinde gerçekleşti.
Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 13 artarken, euro bazında ise yüzde 5 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 23.9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 6 artarak 9.1 milyar dolara yükseldi. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 2.0 azalarak 7.6 milyar euroya düştü.

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