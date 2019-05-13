OSD: Otomotivde üretim yüzde 13, ihracat yüzde 8.0 azaldı

İstanbul, 13 Mayıs (DHA) - Otomotiv sanayiinin üretim ve ihracatta yaşadığı daralma yılın dördüncü ayında da devam etti ve ilk dört ayda toplam üretim yüzde 13, ihracat yüzde 8.0 azaldı.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) verilerine göre Ocak-Nisan döneminde, toplam üretim geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 azalarak 489 bin 429 adete, otomobil üretimi ise yüzde 14 azalarak 322 bin 281 adete geriledi.

Bu dönemde toplam ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 8.0 azalarak 426 bin adete gerilerken, otomobil ihracatı ise yüzde 12 azaldı ve 275 bin 967 adete düştü.

Aynı dönemde, toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azalarak 123 bin adete inerken, otomobil pazarı yüzde 47 daralmayla 93 bin 228 adete düştü.

OSD verilerine göre ticari araç grubunda toplam üretim yılın ilk dört aylık döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı. Bu dönemde, hafif ticari araçta üretim yüzde 9, ağır ticari araç grubunda üretim ise yüzde 29 azaldı.

Yılın ilk dört ayında, otomobil pazarında yaşanan daralmaya benzer şekilde ticari araç pazarında da azalma sürdü.

Ocak-Nisan ayını kapsayan süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 51 daraldı.

Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı 10.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 14 azalarak 3.9 milyar dolara geriledi.

