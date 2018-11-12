FİNANS

OSD: Üretim ve ihracatta 1 milyon adet sınırı aşıldı 

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

 Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı Ocak-Ekim dönemi pazar verilerine göre, toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 1 milyon 298 bin 282 adet, otomotiv ihracatı ise 1 milyon 99 bin 323 adet olarak gerçekleşti.  Bu dönemde toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azalarak 502 bin 156 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 31 azalışla ve 379 bin 274 adete geriledi.

OSD: Üretim ve ihracatta 1 milyon adet sınırı aşıldı 

İstanbul, 12 Kasım (DHA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı Ocak-Ekim dönemi pazar verilerine göre, toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 1 milyon 298 bin 282 adet, otomotiv ihracatı ise 1 milyon 99 bin 323 adet olarak gerçekleşti.
Bu dönemde toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azalarak 502 bin 156 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 31 azalışla ve 379 bin 274 adete geriledi.
2018 yılı Ocak-Ekim döneminde, toplam otomotiv ihracatı adet bazında geçen yıla paralel seviyede gerçekleşirken, otomobil ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı.
Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 99 bin 323 adet, otomobil ihracatı ise 732 bin 142 adet düzeyinde gerçekleşti.
Toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim ve artan katma değer sebebiyle dolar bazında yüzde 13 artarken, euro bazında ise yüzde 6 arttı.
Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 26.9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 6 artarak 10.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 azalarak 8.6 milyar euro oldu.
31 Ekim itibariyle yürürlüğe koyulan ÖTV ve KDV indirimlerinin sektöre hızlı bir şekilde yansıdığını belirten OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün şöyle devam etti:
“Henüz 10 gün gibi az bir süre geçmiş olmasına rağmen piyasa, atılan olumlu adımları hemen içselleştirdi.
“Müşteriler artık showroomları yeniden ziyaret etmeye başladı. Hatta yoğunluk servis istasyonlarında bile hissedilmeye başladı. Kasım ve Aralık’ta beklentilerin 60 bin adet daha üzerinde satış yapılmasını bekliyoruz. Öte yandan kredi faizlerinin de yüzde 2.5 seviyelerine gerilemesini oldukça önemli buluyoruz” (Fotoğraflı)

PARTNERAnneler tanıştıAnneler tanıştı
Hürriyet Emlak / Olejnik: Konutta panikleme süreci atlatıldıHürriyet Emlak / Olejnik: Konutta panikleme süreci atlatıldı
A.Ahmet Kocabıyık Borusan Holding CEO'su oldu A.Ahmet Kocabıyık Borusan Holding CEO'su oldu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

'Altın fiyatları 200 liranın altına inerse, altın alımları patlar'

'Altın fiyatları 200 liranın altına inerse, altın alımları patlar'

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Intexcoin / Köse: Kripto paralarda güçlü değer artışı olacak

Intexcoin / Köse: Kripto paralarda güçlü değer artışı olacak

Akbank Private Banking üst üste 5. kez "Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık Birimi"

Akbank Private Banking üst üste 5. kez "Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık Birimi"

Savunma Sanayi Başkanı Demir, TEI'de turboşaft motorunu test etti

Savunma Sanayi Başkanı Demir, TEI'de turboşaft motorunu test etti

Coiny Invictus’un güvenlik testlerinden geçti

Coiny Invictus’un güvenlik testlerinden geçti

THY'den öğretmenlere yüzde 25 indirim

THY'den öğretmenlere yüzde 25 indirim

Hürriyet Emlak / Olejnik: Konutta panikleme süreci atlatıldı

Hürriyet Emlak / Olejnik: Konutta panikleme süreci atlatıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.