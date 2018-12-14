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OSD'den "Türkiye'nin Otomobili"ne destek

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 15:48 | Son Güncelleme

Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün: - "'Türkiye'nin Otomobili için gereken her türlü desteği vermeye hazırız"

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Türkiye'nin Otomobili için gereken her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Otomotiv Sanayii Derneği'ni (OSD) ziyaret etti.

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün'ün ev sahipliğinde gerçekleşen, OSD Yönetim Kurulu ve tüm üye temsilcilerinin de yer aldığı ziyarette, Karakaş ‘yerli marka otomobil’ projesi hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenigün, şunları kaydetti:

"Ülkemiz otomotiv sanayisinin çatı kuruluşu olarak, Gürcan Karakaş liderliğindeki TOGG'un değerli girişim ve çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Öncelikle Gürcan Karakaş'a bu çok önemli ve milli sorumluluk taşıyan görevinin hayırlı olmasını diliyoruz. Bir araya geldiğimiz bu verimli görüşmede de Türk otomotiv sektörünün çatı derneği olan OSD olarak Türkiye'nin Otomobili için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da açık yüreklilikle vurguladık.

Gürcan Karakaş'ın küresel otomotiv endüstrisinin en başarılı Türk yöneticilerinden birisi. Dünyanın sayılı otomotiv üreticileri arasında yer alan ve global ölçekte çok başarılı bir ihracatçı konumunda bulunan ülkemiz, kendi markasını yaratacak güce ve altyapıya sahip durumdadır. Bu bilinçle, Gürcan Karakaş liderliğindeki TOGG’un değerli çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Öncelikle Gürcan Karakaş'a bu çok önemli ve milli sorumluluk taşıyan görevinin hayırlı olmasını diliyoruz. Bir araya geldiğimiz bu verimli görüşmede de Türk otomotiv sektörünün çatı derneği olan OSD olarak “Türkiye’nin Otomobili” için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da açık yüreklilikle vurguladık."

OSD ziyaretinin kendisi açısından da oldukça verimli geçtiğini söyleyen Karakaş da "OSD’nin Başkan, Yönetim Kurulu ve tüm üye temsilcilerine otomotivin mobilite ekosistemine dönüşümünün barındırdığı önemli fırsatları anlatma ve onların bu konudaki değerli fikirlerini alma imkanı bulduğum için memnun oldum. Bu buluşmaların artması ve hatta gelecekte verimli iş birliklerine dönüşmesi gerek endüstrimiz gerekse ülkemiz açısından oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

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Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD)

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