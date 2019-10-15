OSİAD'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

OSTİM Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini belirterek, "Bölgeye kalıcı barışın gelmesi için yapılan operasyon haklı ve zorunludur." ifadesini kullandı.

Ekinci, yazılı açıklamasında, harekatın, Türkiye'nin güney sınırlarında terör tehdidini bertaraf etmek için başlatıldığına dikkati çekti.

Ülkenin birlik ve bütünlüğü tehlikeye düştüğünde Türk milletinin bunu kabul etmeyeceğini belirten Ekinci, "Konu vatan savunması olduğunda, bu millet, nasıl destan yazabileceğini tarihte göstermiştir. Bölgeye kalıcı barışın gelmesi için yapılan operasyon haklı ve zorunludur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin toprak bütünlüğü, ulusal birliği, bağımsızlığı ve kardeşliği için milletin birlik içinde olması gerektiğini belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"Bu duygularla cephedeki askerlerimizin sağ salim ve başarılı geri dönmelerini temenni ediyorum. Çıkılan bu yolda şanlı ordumuzun ve kahraman askerlerimizin muzaffer olmalarını diliyoruz. İş dünyası olarak, vatanı uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya, şehitlerimizin çocuklarının eğitimlerine katkı sunmaya, maddi ve manevi gücümüzü bu uğurda seferber etmeye hazırız."

