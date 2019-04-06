OSTİM Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, yeni seçilen belediye başkanlarına yerli malı kullanma çağrısında bulunarak, "Şehrimizi yönetecek başkanlarımız, başta OSTİM olmak üzere tüm organize sanayi bölgelerinin, Ankara'da yapılan ürünlerin farkında olmalı ve onları tercih etmelidir." ifadesini kullandı.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sürecinin geride kaldığını ve artık geleceğe bakılması gerektiğini belirtti.

Ankara'nın sahip olduğu potansiyelin tam olarak değerlendirilemediğine dikkati çeken Ekinci, 13 organize sanayi bölgesi, teknokentleri, araştırma merkezleri, üniversiteleriyle en nitelikli iş gücüne sahip kentler arasında bulunan başkentten 6 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını ve Türkiye'deki yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 20'sinin burada üretildiğini aktardı.

Süleyman Ekinci, OSTİM'de yürütülen kümelenme çalışmalarının sadece Ankara'nın değil, tüm ülkenin ekonomisine değer katacak ölçüde ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Yerel yönetimlerin en büyük alım yapan kamu kuruluşları olduğuna işaret eden Ekinci, yeni seçilen belediye başkanlarına "Yerli malı kullanın, Ankara kazansın, ülke kazansın." çağrısında bulundu.