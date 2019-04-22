FİNANS

OSİAD'dan "Katar'da iş imkanları" toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 10:55 | Son Güncelleme

OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci: - "Fuarlar ve iş gezileri organize ederek KOBİ'lerin yeni pazarlara açılmasına katkı veriyoruz"

OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, OSTİM'deki tüm KOBİ'lerin ihracat kapasitelerini artırması gerektiğini belirterek, "Fuarlar ve iş gezileri organize ederek KOBİ'lerin yeni pazarlara açılmasına katkı veriyoruz." ifadesini kullandı.

OSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, sanayici ve iş insanlarının çalışma ve ihracat imkanlarını artırmak amacıyla "Katar'da iş imkanları" konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya, OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci ve Başkent Üniversitesinin Katarlı Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Alamro da katıldı.

Ekinci, burada yaptığı konuşmada, başta dernek üyeleri olmak üzere OSTİM'deki tüm KOBİ’lerin ihracat kapasitelerini artırması gerektiğini, bunun için de ülke bilgilerine ihtiyaç olduğunu bildirdi. Sanayici ve iş insanlarının uluslararası pazardan daha fazla pay alması için ülke günleri ve tanıtım etkinlikleri düzenleyeceklerini vurgulayan Ekinci, "Fuarlar ve iş gezileri organize ederek KOBİ'lerimizin yeni pazarlara açılmasına katkı veriyoruz. Bir pazara girebilmenin ön koşulu öncelikle o ülkeyle ilgili bilgi edinmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Ahmet Alamro da bazı ülkelerin Katar'a yönelik ambargosuna katılmayan Türkiye'nin itibarının yüksek olduğuna dikkati çekti. Katar'daki iş imkanlarını ve ortamını anlatan Alamro, ülkenin Türk firmalarına öncelik verdiğini kaydetti.

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Dr. Ahmet Alamro Katar’da iş imkanları OSİAD Süleyman Ekinci

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