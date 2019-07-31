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Osmaniye bamya üretiminde zirveye oynuyor

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 12:41 | Son Güncelleme

Çukurova'nın en önemli tarım bölgelerinden Osmaniye'de dekar başına verimi ve getirisi en fazla ürünlerden bamyanın ekim alanı 10 yılda yüzde 938 arttı - Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam: - "İlimizde daha önce alternatif ürünler arasında bamya tarımı bilinmezken, bugün ise Balıkesir, İzmir ve Amasya'dan sonra Türkiye'de 4. sırada gelmektedir"

OSMANİYE (AA) - Çukurova'nın en önemli tarım bölgelerinden Osmaniye'de bamyanın ekim alanı 10 yılda yüzde 938 artış gösterdi.

Osmaniye'de 10 yıl önce alternatif ürün olarak ekimine başlanan bamya, dekar başına verimi ve maddi olarak getirisinin diğer ürünlere göre daha fazla olması nedeniyle ilgi görüyor.

Osmaniye İl Tarım ve Ormancılık Müdürü İbrahim Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmaniye'de mayıs ayında başlayan bamya hasadının devam ettiğini söyledi.

2010-2011 yıllarında 200-250 dekar alana ekimi yapılan bamyanın 10 yıl içinde ekim alanının yüzde 938 artarak 2 bin 600 dekara yükseldiğini dile getiren Sağlam, "İlimizde daha önce alternatif ürünler arasında bamya tarımı bilinmezken, bugün ise Balıkesir, İzmir ve Amasya'dan sonra Türkiye'de 4'üncü sırada gelmektedir." dedi.

Bamyada dekar başına verimin de 10 yıl içinde yüzde 71 arttığına dikkati çeken Sağlam, "Bamya üretiminde 2010-2011 yılları içerisinde toplam dönüm başına 700-750 kilogram ürün alınıyordu ama bugün baktığımızda dönüm başına bin - bin 200 kilogram arasında verim alınmaktadır. Geçen yıl 2 bin 245 dekar alana yapılan bamya ekiminden bin 937 ton ürün elde edildi. Bu sene ise ekim alanı 2 bin 595 dekar alana yükseldi. Rekolte olarak ise 2 bin 535 ton gibi bir rakam elde etmeyi planlıyoruz. Bamya tarımı, insan emeği ile çok yakından ilgili olan bir tarım. İki günde, üç günde bir hasat edilmesi gereken bir ürün. Mart ayının ortası gibi ekilir ve mayıs ayının sonunda hasat başlar. Hasat kasım ayına kadar 5 ay gibi bir süre devam eder." diye konuştu.

Bamyanın Osmaniye ekonomisine önemli bir katkı sağladığının altını çizen Sağlam, şunları söyledi:

"Bamya, Osmaniye ekonomisine yılda 20-25 milyon lira arasında bir girdi sağlamakta. Aynı zamanda çevre illerimiz Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adana illerine de bölgemizden bamya göndermekteyiz. İş gücü açısından, alternatif ürün olarak düz arazide iyi bir alternatif ürün. Dekara maliyeti 1 ton verimle toptan 7 - 7,5 lira gibi ama perakende olarak 8 - 10 lira arasında bir satış yapılmakta. Dolayısıyla dekara kazancı 8-10 bin lira gibi bir cirosu var. Bunun da 3 veya 4 bin lirası masraf sayılsa dekara 4 - 5 bin lira bir rakam getirisi oluyor. Bu, hiçbir ürünümüzde yok. Diğer ürünlerimize kıyasla iyi bir alternatif ürün olarak düşünüyorum."

Bamya üreticisi Ali Açıkgözoğlu ise bu yıl 18 dekarlık alana ekim yaptığını ve dekar başına 1 ton ile 1 ton 200 kilogram arası verim beklediğini dile getirdi. Sabah 05.00 de hasada başladıklarını ve akşama kadar hasadın devam ettiğini belirten Açıkgözoğlu, "Şu an Osmaniye'de bamyanın fiyatı diğer illere göre düşük kalıyor. Türkiye'nin batı bölgelerine bamya buradan gidiyor ama İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerde bamyanın alım fiyatının 25 liraya kadar çıktığını duyuyoruz. Ürün, çiftçinin elinden çıktıktan sonra değerleniyor." dedi.

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