Osmaniye susamında verim arttı

OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Doğu Akdeniz'in önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de, ikinci ürün olarak ekilen susamda verim ve fiyat üreticiyi memnun etti.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine, yörede "küncü" adı verilen susamın bölge için önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Mısır ve yer fıstığının ardından ekimi yapılan susamın, makineli tarımın yapılması zor olan kıraç arazilerde köylünün önemli gelir kaynağı olduğunu dile getiren İspir, bu yıl Kadirli ve Sumbas ilçelerinde 10 bin dekar alanda ürünün yetiştirildiğini söyledi.

İspir, engebeli ve kıraç arazilere ekilen susamın hasadının makineyle yapılamadığı için yoğun emek verilerek imece usulüyle toplandığını belirtti.

Hasadına başlanan susamda bu yıl dekara alınan verimle iyi bir rekolte beklediklerini dile getiren İspir, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl 8 bin 500 dekar olan susam ekim alanı bu yıl 10 bin dekara çıktı. Geçen yıl dekar başına 40 kilogram olan verim ise bu yıl 50 ila 60 kilogram arasında değişiyor. Geçen yıl kilosu 10 liradan satılan susam, bu yıl 12 liradan alıcı buluyor. Bu yıl susam hem verimi hem de fiyat olarak üreticimizin yüzünü güldürüyor."