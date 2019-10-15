FİNANS

Osmaniye susamında verim arttı

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'in önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de engebeli ve kıraç arazide yetiştirilen susam, verimi ve fiyatıyla üreticisini mutlu etti - Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir: - "Geçen yıl dekar başına 40 kilogram olan verim, bu yıl 50 ila 60 kilogram arasında değişiyor"

OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Doğu Akdeniz'in önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de, ikinci ürün olarak ekilen susamda verim ve fiyat üreticiyi memnun etti.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine, yörede "küncü" adı verilen susamın bölge için önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Mısır ve yer fıstığının ardından ekimi yapılan susamın, makineli tarımın yapılması zor olan kıraç arazilerde köylünün önemli gelir kaynağı olduğunu dile getiren İspir, bu yıl Kadirli ve Sumbas ilçelerinde 10 bin dekar alanda ürünün yetiştirildiğini söyledi.

İspir, engebeli ve kıraç arazilere ekilen susamın hasadının makineyle yapılamadığı için yoğun emek verilerek imece usulüyle toplandığını belirtti.

Hasadına başlanan susamda bu yıl dekara alınan verimle iyi bir rekolte beklediklerini dile getiren İspir, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl 8 bin 500 dekar olan susam ekim alanı bu yıl 10 bin dekara çıktı. Geçen yıl dekar başına 40 kilogram olan verim ise bu yıl 50 ila 60 kilogram arasında değişiyor. Geçen yıl kilosu 10 liradan satılan susam, bu yıl 12 liradan alıcı buluyor. Bu yıl susam hem verimi hem de fiyat olarak üreticimizin yüzünü güldürüyor."

Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser ise masrafının azlığı, çorak ve küçük arazilerde rahatlıkla yetişmesi dolayısıyla susam ekim alanlarının her geçen yıl daha da arttığını kaydetti.

Kızyusuflu köyünde susam üretimi yapan Bedriye Tarımcı da imece usulüyle hasadı yapılan susamın zahmetli yolculuğunun ardından sofralardaki yerini aldığını söyledi.

Susamın zahmetli hasadına rağmen masrafsız bir ürün olduğunun altını çizen Tarımcı, "Kıraç araziye ekimini yaptığımız susam, 3 ayda hasada hazır hale geliyor. İmece usulü sabah veya akşam üzeri serinlikte tek tek topraktan çıkarıyor, kümeler haline getirdikten sonra ortalama 20 gün güneşte kurumasını bekliyoruz. Küçük çubuklarla çırparak dalından ayrılmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Tarımcı, bu yıl verimin yanı sıra fiyatının da iyi olması dolayısıyla memnun olduklarını aktardı.

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyorİçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor
Sektörlerde toplam cirolar Ağustos’ta yıllık yüzde 2.8 arttıSektörlerde toplam cirolar Ağustos’ta yıllık yüzde 2.8 arttı
TÜİK - Perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 4.3 azaldıTÜİK - Perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 4.3 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hasat Kadirli Osmaniye Sumbas Susam

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Dünyada sadece ABD'de var! İkincisi Türkiye'de olacak

Dünyada sadece ABD'de var! İkincisi Türkiye'de olacak

Dolarda 'yaptırım' hareketliliği

Dolarda 'yaptırım' hareketliliği

Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 bin liralık bileziğin imitasyonu 40 liraya satılıyor

11 bin liralık bileziğin imitasyonu 40 liraya satılıyor

DHL GTB Endeksi: Dünya ticareti ivme kaybediyor

DHL GTB Endeksi: Dünya ticareti ivme kaybediyor

Sektörlerde toplam cirolar Ağustos’ta yıllık yüzde 2.8 arttı

Sektörlerde toplam cirolar Ağustos’ta yıllık yüzde 2.8 arttı

TÜİK - Perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 4.3 azaldı

TÜİK - Perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 4.3 azaldı

TÜİK- İşsizlik Temmuz döneminde yüzde 13.9'a yükseldi (2)

TÜİK- İşsizlik Temmuz döneminde yüzde 13.9'a yükseldi (2)

FAO: Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya

FAO: Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.