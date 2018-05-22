Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 7,33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktar

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kabuklu yer fıstığı

kg

4,20

7,33

Kabuksuz yer fıstığı

kg

5,44

11,50

Mısır

kg

0,87

1,06

