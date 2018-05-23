FİNANS

Osmaniye Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 13:08 | Son Güncelleme

Kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 7,70 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 7,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktar

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kabuklu yer fıstığı

kg

3,00

7,70

Kabuksuz yer fıstığı

kg

4,50

10,80

Mısır

kg

0,95

0,95

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Osmaniye Ticaret Borsası

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