Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 11,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktar
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kabuklu yer fıstığı
kg
4,00
12,43
Kabuksuz yer fıstığı
kg
8,07
11,40
Mısır
kg
1,00
1,13
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