Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 11,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktar

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kabuklu yer fıstığı

kg

4,00

12,43

Kabuksuz yer fıstığı

kg

8,07

11,40

Mısır

kg

1,00

1,13

