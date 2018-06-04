OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 12,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktar
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kabuklu yer fıstığı
kg
5,00
12,45
Kabuksuz yer fıstığı
kg
9,00
9,35
Mısır
kg
0,97
0,99
Bakan Soylu'dan binlerce kişiye müjde!
90 yıllık demiryolu hattı yenileniyor
Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?
Dolar ne kadar oldu? 1 Haziran dolar kuru
Okuyucu Yorumları 0 yorum