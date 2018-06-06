Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktar
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kabuklu yer fıstığı
Kg
6,10
6,90
Kabuksuz yer fıstığı
Kg
9,00
9,50
Mısır
Kg
0,90
1,02
Türkiye'nin 'bor stratejisi' açıklanacak
Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı
Dolar ne kadar oldu? (6 Haziran 2018 dolarda son durum)
Dolar ne kadar? Dolar kurunda son dakika gelişmesi (5 Haziran dolar fiyatı)
Okuyucu Yorumları 0 yorum