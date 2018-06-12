OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 9,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktar
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kabuklu yer fıstığı
kg
7,20
8,00
Kabuksuz yer fıstığı
kg
8,40
9,20
Mısır
kg
1,00
1,01
138 yıllık hayal gerçekleşiyor
Giresun'dan, İtalya'ya bal ihracatı
Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)
Okuyucu Yorumları 0 yorum