Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 8,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktar
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kabuklu yer fıstığı
kg
4,00
5,00
Kabuksuz yer fıstığı
kg
6,50
8,25
Mısır
kg
0,96
1,00
Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor
YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı
Sözleşmeli personele izin kolaylığı
Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum