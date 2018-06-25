Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 9,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktar
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kabuklu yer fıstığı
kg
4,00
7,75
Kabuksuz yer fıstığı
kg
6,20
9,80
Mısır
kg
0,93
1,05
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