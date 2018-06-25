FİNANS

Osmaniye Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

Kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 9,80 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 9,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktar

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kabuklu yer fıstığı

kg

4,00

7,75

Kabuksuz yer fıstığı

kg

6,20

9,80

Mısır

kg

0,93

1,05

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Osmaniye Ticaret Borsası

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