FİNANS

Osmaniye Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

Kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 14 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktar

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kabuklu yer fıstığı

kg

4,35

12,98

Kabuksuz yer fıstığı

kg

6,00

14,00

Mısır

kg

1,00

1,06

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Osmaniye Ticaret Borsası

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