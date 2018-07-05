OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 9,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktar

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kabuklu yer fıstığı

Kg

6,50

7,00

Kabuksuz yer fıstığı

Kg

8,00

9,80

Mısır

Kg

1,00

1,02

