FİNANS

Osmaniye Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

Kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 8,24 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 8,24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktar

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kabuklu yer fıstığı

kg

7,00

7,20

Kabuksuz yer fıstığı

kg

8,00

8,24

Mısır

kg

0,92

1,00

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Osmaniye Ticaret Borsası

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