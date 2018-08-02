Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 9,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktar
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kabuklu yer fıstığı
kg
4,50
4,75
Kabuksuz yer fıstığı
kg
9,00
9,25
Mısır
kg
1,00
1,10
Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz
Anadolu Landını ve Alpet'ten İş Birliği
Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)
Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (1 Ağustos 2018)
Borsa güne düşüşle başladı
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum