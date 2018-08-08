Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktar

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kabuklu yer fıstığı

kg

3,70

3,90

Kabuksuz yer fıstığı

kg

9,00

10,00

Mısır

kg

0,85

0,87

