OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 5,30 liradan satıldı.

Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Cinsi

Miktar

En Düşük

En Yüksek

Kabuklu yer fıstığı

kg

4,80

5,30

Mısır

kg

0,85

0,85

Ekmeklik Buğday

kg

0,98

0,98

