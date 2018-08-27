OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 5,30 liradan satıldı.
Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Cinsi
Miktar
En Düşük
En Yüksek
Kabuklu yer fıstığı
kg
4,80
5,30
Mısır
kg
0,85
0,85
Ekmeklik Buğday
kg
0,98
0,98
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