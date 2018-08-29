OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 12,00 liradan satıldı.

Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Cinsi

Miktar

En Düşük (TL)

En Yüksek (TL)

İç yer fıstığı

kg

3,75

12,00

Kabuklu yer fıstığı

kg

6,50

14,90

Mısır

kg

0,90

0,94

Ekmeklik buğday

kg

0,92

0,92

