Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 10,00 liradan satıldı.
Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Cinsi
Miktar
En Düşük (TL)
En Yüksek (TL)
İç yer fıstığı
kg
9,00
10,00
Kabuklu yer fıstığı
kg
7,35
10,30
Mısır
kg
0,85
0,92
Ekmeklik buğday
kg
0,96
0,99
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