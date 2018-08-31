Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 10,00 liradan satıldı.

Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Cinsi

Miktar

En Düşük (TL)

En Yüksek (TL)

İç yer fıstığı

kg

9,00

10,00

Kabuklu yer fıstığı

kg

7,35

10,30

Mısır

kg

0,85

0,92

Ekmeklik buğday

kg

0,96

0,99

