Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 8,50 liradan satıldı.

Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Cinsi

Miktar

En Düşük (TL)

En Yüksek (TL)

İç yer fıstığı

kg

8,50

8,50

Kabuklu yer fıstığı

kg

5,00

5,00

Mısır

kg

0,99

0,99

Ekmeklik Buğday

kg

0,81

1,20

Arpa

kg

0,81

0,83

