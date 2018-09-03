Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 8,50 liradan satıldı.
Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Cinsi
Miktar
En Düşük (TL)
En Yüksek (TL)
İç yer fıstığı
kg
8,50
8,50
Kabuklu yer fıstığı
kg
5,00
5,00
Mısır
kg
0,99
0,99
Ekmeklik Buğday
kg
0,81
1,20
Arpa
kg
0,81
0,83
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