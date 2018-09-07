OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 11,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktar

En düşük

En yüksek

Kabuklu yer fıstığı

kg

7,25

8,50

Kabuksuz yer fıstığı

kg

6,25

11,50

Mısır

kg

0,80

1,03

