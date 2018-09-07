OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 11,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktar
En düşük
En yüksek
Kabuklu yer fıstığı
kg
7,25
8,50
Kabuksuz yer fıstığı
kg
6,25
11,50
Mısır
kg
0,80
1,03
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