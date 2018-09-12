FİNANS

Osmaniye Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 15:53 | Son Güncelleme

Kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 9,50 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktar

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kabuklu yer fıstığı

kg

5,25

7,00

Kabuksuz yer fıstığı

kg

6,60

9,50

Mısır

kg

0,85

0,97

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Osmaniye Ticaret Borsası

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