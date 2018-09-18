OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktar
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kabuklu yer fıstığı
kg
7,50
8,50
Kabuksuz yer fıstığı
kg
8,50
9,00
Mısır
kg
0,80
0,85
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