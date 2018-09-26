Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Cinsi
Miktar
En Düşük (TL)
En Yüksek (TL)
İç yer fıstığı
Kg
6,60
12,50
Kabuklu yer fıstığı
Kg
6,00
9,00
Mısır
Kg
0,91
1,13
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