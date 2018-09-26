Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Cinsi

Miktar

En Düşük (TL)

En Yüksek (TL)

İç yer fıstığı

Kg

6,60

12,50

Kabuklu yer fıstığı

Kg

6,00

9,00

Mısır

Kg

0,91

1,13

