Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 11,45 liradan satıldı.
Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Cinsi
Miktar
En Düşük (TL)
En Yüksek (TL)
İç yer fıstığı
kg
11,00
11,45
Kabuklu yer fıstığı
kg
7,85
8,50
Mısır
kg
0,86
1,14
Ekmeklik Buğday
kg
0,98
1,01
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