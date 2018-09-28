FİNANS

Osmaniye Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 14:12 | Son Güncelleme

İç yer fıstığının kilogramı en yüksek 11,45 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 11,45 liradan satıldı.

Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Cinsi

Miktar

En Düşük (TL)

En Yüksek (TL)

İç yer fıstığı

kg

11,00

11,45

Kabuklu yer fıstığı

kg

7,85

8,50

Mısır

kg

0,86

1,14

Ekmeklik Buğday

kg

0,98

1,01

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Anahtar Kelimeler:
fiyat Osmaniye Yerfıstığı

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