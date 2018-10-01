Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 11,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Miktar
En Düşük
En Yüksek
İç yer fıstığı
Kg
11,05
11,45
Kabuklu yer fıstığı
Kg
8,00
8,55
Mısır
Kg
0,85
0,87
Ekmeklik buğday
Kg
0,82
0,85
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