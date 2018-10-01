Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 11,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Miktar

En Düşük

En Yüksek

İç yer fıstığı

Kg

11,05

11,45

Kabuklu yer fıstığı

Kg

8,00

8,55

Mısır

Kg

0,85

0,87

Ekmeklik buğday

Kg

0,82

0,85

