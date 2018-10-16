FİNANS

Osmaniye Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 15:50 | Son Güncelleme

Kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 11,50 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 11,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktar

En düşük

En yüksek

Kabuklu yer fıstığı

kg

5,50

6,20

Kabuksuz yer fıstığı

kg

10,00

11,50

Mısır

kg

0,95

0,98

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Osmaniye Ticaret Borsası

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