OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 11,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktar
En düşük
En yüksek
Kabuklu yer fıstığı
kg
5,50
6,20
Kabuksuz yer fıstığı
kg
10,00
11,50
Mısır
kg
0,95
0,98
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