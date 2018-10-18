Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 10,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktar

En düşük

En yüksek

Kabuklu yer fıstığı

Kg

5,00

5,50

Kabuksuz yer fıstığı

Kg

8,50

10,50

Mısır

Kg

0,95

0,98

