Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 10,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktar
En düşük
En yüksek
Kabuklu yer fıstığı
Kg
5,00
5,50
Kabuksuz yer fıstığı
Kg
8,50
10,50
Mısır
Kg
0,95
0,98
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