OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 11,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktar

En düşük

En yüksek

Kabuklu yer fıstığı

Kg

4,00

5,90

Kabuksuz yer fıstığı

Kg

6,50

11,50

Mısır

Kg

0,95

1,05

