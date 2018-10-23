OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 11,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktar
En düşük
En yüksek
Kabuklu yer fıstığı
Kg
4,00
5,90
Kabuksuz yer fıstığı
Kg
6,50
11,50
Mısır
Kg
0,95
1,05
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