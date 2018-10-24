OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktar

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kabuklu yer fıstığı

kg

7,00

11,00

Kabuksuz yer fıstığı

kg

5,95

13,50

Mısır

kg

1,10

1,10

