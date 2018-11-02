Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 10,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktar
En düşük
En yüksek
Kabuklu yer fıstığı
Kg
7,00
8,00
Kabuksuz yer fıstığı
Kg
9,00
10,00
Mısır
Kg
1,00
1,10
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