FİNANS

Osmaniye Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 16:54 | Son Güncelleme

Kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 10,50 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 10,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktar

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kabuklu yer fıstığı

Kg

4,00

4,50

Kabuksuz yer fıstığı

Kg

6,80

10,50

Mısır

Kg

0,95

1,20

Kaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam ettiKaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam etti
İMSAD: Doğal kaynakların kullanımı 100 milyar tonlara ulaşacak İMSAD: Doğal kaynakların kullanımı 100 milyar tonlara ulaşacak 
SunExpress “Guardian Angels” İzmir’de sınıfları boyadı SunExpress “Guardian Angels” İzmir’de sınıfları boyadı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Ticaret Borsası

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

New Look, 100 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor

New Look, 100 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜSİAD/Kaleağası: Enflasyonla mücadele kararlı politikalar gerektirir

TÜSİAD/Kaleağası: Enflasyonla mücadele kararlı politikalar gerektirir

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

“Çin önümüzdeki 5 yılda 8 trilyonluk ithalat yapacak” 

“Çin önümüzdeki 5 yılda 8 trilyonluk ithalat yapacak” 

Volvo Trucks hızla artan e-ticaret talebi için "Vera"yı geliştirdi

Volvo Trucks hızla artan e-ticaret talebi için "Vera"yı geliştirdi

Araştırma: Aile şirketlerinin yüzde 71’i cirolarını arttırdı

Araştırma: Aile şirketlerinin yüzde 71’i cirolarını arttırdı

İMSAD: Doğal kaynakların kullanımı 100 milyar tonlara ulaşacak 

İMSAD: Doğal kaynakların kullanımı 100 milyar tonlara ulaşacak 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.