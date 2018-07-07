Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı

Açıklamada, Hisarcıklıoğlu'nun, saldırıda yaralanan Osmaniye TSO Başkanı Aksoy'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu, vefat eden Osmaniye TSO Başkan Yardımcısı Ersoy'un ailesini ziyaret ederek taziyelerini ilettiği aktarıldı.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Devrim Murat Aksoy ve Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'a yapılan silahlı saldırının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) lanetlendiği, olaya ilişkin soruşturmanın yakından takip edildiği bildirildi.

"TOBB ve oda-borsa camiası, menfur olayın yaşandığı ilk andan itibaren Osmaniye TSO'nun yanında olduğunu, camiamızın birlik ve beraberliğini en anlamlı ve güçlü şekilde göstermiştir. TOBB ve oda-borsa camiası olarak bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Soruşturma sonucunda hain saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz."

