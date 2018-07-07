FİNANS

Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı

FİNANS HABERLERİ  | 07.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: - "TOBB ve oda-borsa camiası olarak bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturmayı yakından takip ediyoruz"

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Devrim Murat Aksoy ve Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'a yapılan silahlı saldırının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) lanetlendiği, olaya ilişkin soruşturmanın yakından takip edildiği bildirildi.

TOBB'dan yapılan açıklamada, Osmaniye TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un yaşamını yitirdiği, Osmaniye TSO Başkanı Devrim Murat Aksoy'un yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, olayın yaşandığı gün Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı STK'larıyla birlikte Osmaniye'ye gittiğinin anımsatıldığı açıklamada, makamında ziyaret edilen Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan saldırıya ilişkin bilgi alındığı bildirildi.

Açıklamada, Hisarcıklıoğlu'nun, saldırıda yaralanan Osmaniye TSO Başkanı Aksoy'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu, vefat eden Osmaniye TSO Başkan Yardımcısı Ersoy'un ailesini ziyaret ederek taziyelerini ilettiği aktarıldı.

Söz konusu hain saldırının Türk iş dünyasını, TOBB ve oda-borsa camiasını derinden üzdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TOBB ve oda-borsa camiası, menfur olayın yaşandığı ilk andan itibaren Osmaniye TSO'nun yanında olduğunu, camiamızın birlik ve beraberliğini en anlamlı ve güçlü şekilde göstermiştir. TOBB ve oda-borsa camiası olarak bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Soruşturma sonucunda hain saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz."

PARTNERKardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...Kardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...
Folkart Çeşme projelerinde yaşam başladıFolkart Çeşme projelerinde yaşam başladı
Tarımda 'İzmir modeli'ni önerdiTarımda 'İzmir modeli'ni önerdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası TOBB

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Varlık barışında tarihi fırsat! Son tarih 31 Temmuz

Varlık barışında tarihi fırsat! Son tarih 31 Temmuz

Alışveriş sitelerine 'güven damgası' geliyor

Alışveriş sitelerine 'güven damgası' geliyor

İşte ülkelerin haftalık çalışma saatleri

İşte ülkelerin haftalık çalışma saatleri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Folkart Çeşme projelerinde yaşam başladı

Folkart Çeşme projelerinde yaşam başladı

Tarımda 'İzmir modeli'ni önerdi

Tarımda 'İzmir modeli'ni önerdi

Bolu'da 'Trüf Mantarı' eğitimi

Bolu'da 'Trüf Mantarı' eğitimi

Bursa, imar barışına başvuruda 4'üncü il

Bursa, imar barışına başvuruda 4'üncü il

THY, 14 bin transfer yolcuya İstanbul’u tanıttı

THY, 14 bin transfer yolcuya İstanbul’u tanıttı

Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner

Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.