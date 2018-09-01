Osmaniye'de yer fıstığı hasadına başlandı

OSMANİYE (AA) - Türkiye'de yer fıstığı üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Osmaniye'de birinci ürün hasadına başlandı.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yer fıstığının Türkiye ekonomisinde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

İlçede birinci ve ikinci ürün olarak yer fıstığı üretiminin yapıldığını ifade eden İspir, şöyle devam etti:

"Osmaniye denince akla yer fıstığı gelir. Kadirli ilçesi olarak da yöremizde yaklaşık 70 bin dekarda ekim yapılıyor. Havaların sıcak gitmesinin etkisiyle hasat erken başladı. Şu an fiyatı 5 lira civarında. İnşallah 6 lira olur da çiftçimizin yüzü daha çok güler. Erken hasat nedeniyle verimde biraz düşüş var. Yine de dekara ortalama 350 kilogram verim alınıyor. Birinci ve ikinci üründe 30 bin ton ürün alınması bekleniyor. Çiftçilerimize hayırlı bol kazançlar diliyoruz."

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser ise yer fıstığının yörede makineyle hasadının yapıldığını, yaprağının da kurutularak hayvan yemi olarak kullanıldığını kaydetti.

Yer fıstığı üreticisi Halil İbrahim Emre Dörtgöz de aldığı verimden ve fiyattan memnun olduğunu söyledi.

