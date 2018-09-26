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Osmaniye'de yer fıstığı hasadına başlandı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 09:32 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de birinci ürün yerfıstığı hasadına başlandı.

Osmaniye'de yer fıstığı hasadına başlandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de birinci ürün yerfıstığı hasadına başlandı.
Yusuf Çenet Bulvarı, Kemal Satır Caddesi üzerinde Yerfıstığı Hasat Programı düzenlendi. Vali Ömer Faruk Coşkun ve beraberindeki Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, traktöre binerek, tarladaki yerfıstığının hasadını yaptı. Daha sonra ise katılımcılara, haşlanmış ve kabuklu yerfıstığı ikram edildi.Türkiye'de üretiminin yüzde 35'inin işlenmesi ve pazarlamasının ise yüzde 95'inin Osmaniye'de yapıldığını belirten Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Osmaniye ilimiz yerfıstığı ile özdeşmiş bir ilimiz, aslında ismi 'Osmaniye Yerfıstığı' ve bunun tescili de alınmıştır" dedi.
Osmaniye'de yerfıstığı rekoltesinin hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bakımından iyi bir gelişme olduğunu belirten İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Toplam ekim alanımız birinci üründe 59 bin dekar, ikinci üründe ise 73 bin dekar olmak üzere toplam 132 bin dekar alanda bir ekilişimiz var. 2018 yılı için tahmini 51 bin ton bir rekolte beklentimiz var" dedi.
YERFSITIĞI TOPRAK DOSTUDUR
Osmaniye'nin yerfıstığı ile özdeşmiş bir il olduğunu belirten Müdür Sağlam, şunları söyledi:
"Aslında ismi 'Osmaniye Yerfıstığı' ve bunun tescili de alınmıştır. Ayrıca geçtiğimiz yıla bakıldığında ekim alanlarında çok fazla bir değişiklik yok. Osmaniye ilimizde yerfıstığı, dane mısıra oranla 10-12 kilogram bir saf azota ihtiyacı olduğundan havadaki azotu toprağa bağladığı ve bir baklagil bitkisi olduğu için toprak dostudur. Osmaniye'mizde yaklaşık 10 bin aile sadece üretimle ilgili ve 350 adet 1500 kişinin istihdam edildiği irili ufaklı fabrikalarda çalışarak bu işten ekmek yemekte. Türkiye ortalamasına bakıldığında üretim noktasında 2'nci sırada yer aldık. Ancak Türkiye üretiminin yüzde 35-40'a yakını bizde ama Türkiye üretiminin yüzde 95'i ilimizde işlenmekte ve pazarlanmakta. Onun için ilimiz istihdamı açısından fevkalade değerli bir ürünümüz. Şuana kadar alınan üründen dekara ortalama 450 kilo bir ürün alıyoruz. Bu da fevkalade iyi bir rakam. Satış bedeli ise kilosu 4,5 ile 5 lira arasında değişmekte. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum."

FOTOĞRAFLI

Osmaniye'de yer fıstığı hasadına başlandıOsmaniye'de yer fıstığı hasadına başlandıOsmaniye'de yer fıstığı hasadına başlandıOsmaniye'de yer fıstığı hasadına başlandı

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