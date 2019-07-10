Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- TÜM Sanayici ve İş Aadamları Derneği (TÜMSİAD) Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, kentin ocak- haziran 2019 dönemi ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttığını söyledi.

TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, haziran ayında 10,1 milyon dolarlık ihracat yapan Osmaniye'nin, bu yılın ilk yarısında 171,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde en fazla ihracat yapan 29'uncu kent olduğunu belirten Özkardeş, Osmaniye'nin Türkiye'nin en önemli demir ve çelik merkezi haline geldiğini söyledi.

İhracatta son 10 yılda 25 kat artış görüldüğünü ifade eden Özkardeş, "Türkiye'nin en önemli demir çelik firmaları Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteriyor. Bu kuruluşların etrafında ciddi sanayi kümelenmeleri oldu. 2009 yılında 7 milyon dolar ihracat yapan Osmaniye, 2019'un ilk yarısında 171 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yıl sonu bu rakamın 400 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Kentten yapılan ihracatın yüzde 82'sini çelik sektörünün oluşturduğunun altını çizen Başkan Özkardeş, "İhracatımızın lokomotifi olan çelik sektörü, 2019 yılının ilk yarısında 141,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, onu 12,2 milyon dolarla tekstil, 7,5 milyon dolar ile de demir ve demir dışı metalar sektörü takip etti" diye knouştu.

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