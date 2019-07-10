FİNANS

Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 16:23 | Son Güncelleme

TÜM Sanayici ve İş Aadamları Derneği (TÜMSİAD) Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, kentin ocak- haziran 2019 dönemi ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttığını söyledi.

Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- TÜM Sanayici ve İş Aadamları Derneği (TÜMSİAD) Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, kentin ocak- haziran 2019 dönemi ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttığını söyledi.
TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, haziran ayında 10,1 milyon dolarlık ihracat yapan Osmaniye'nin, bu yılın ilk yarısında 171,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde en fazla ihracat yapan 29'uncu kent olduğunu belirten Özkardeş, Osmaniye'nin Türkiye'nin en önemli demir ve çelik merkezi haline geldiğini söyledi.
İhracatta son 10 yılda 25 kat artış görüldüğünü ifade eden Özkardeş, "Türkiye'nin en önemli demir çelik firmaları Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteriyor. Bu kuruluşların etrafında ciddi sanayi kümelenmeleri oldu. 2009 yılında 7 milyon dolar ihracat yapan Osmaniye, 2019'un ilk yarısında 171 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yıl sonu bu rakamın 400 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.
Kentten yapılan ihracatın yüzde 82'sini çelik sektörünün oluşturduğunun altını çizen Başkan Özkardeş, "İhracatımızın lokomotifi olan çelik sektörü, 2019 yılının ilk yarısında 141,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, onu 12,2 milyon dolarla tekstil, 7,5 milyon dolar ile de demir ve demir dışı metalar sektörü takip etti" diye knouştu.

FOTOĞRAFLI

Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttıOsmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı

PARTNER Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor? Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor?
89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi
TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardıTOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Denizbank resmen satıldı

Denizbank resmen satıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi

89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi

TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

"Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak"

"Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.