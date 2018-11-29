OSSA, üyelerine Pakistan kapısını araladı

KARAÇİ (AA) - OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), üyelerinin Pakistan pazarında daha güçlü yer alabilmesi için Pakistanlı Supreme Tecnocrafts firmasıyla iş birliğine gidecek.

OSSA ve kümelenme üyelerinden GALEN Tech ile havacılık, silah sistemleri, yer destek sistemleri, test sistemleri alanlarında faaliyet gösteren Pakistanlı Supreme Tecnocrafts firması, Karaçi'de düzenlenen 10. IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri kapsamında iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşmalara Türkiye tarafında OSSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Alkan ve GALEN Tech Genel Müdürü Alptekin Erman imza koydu.

Mehmet Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Supreme Tecnocrafts'ın, OSSA üyeleri ve GALEN Tech'in ürünlerinin Pakistan pazarındaki varlığını artırma konusunda iş birliği imkanları sunacağını söyledi.

Alkan, ayrıca OSSA olarak kümelenme konusundaki tecrübelerini Pakistan'daki bir kümelenme planına model olarak sunma ve burada benzer bir kümelenmenin oluşturulmasına katkı sağlama konusunda çalışmalar yürüteceklerini anlattı.