FİNANS

OSTİM OSB'de "Türkçe Konuşan Girişimciler Ofisi" açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 17:05 | Son Güncelleme

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın: - "Türk dünyası ile Türkiye arasında köprü olacak ofis, ülkemizle ticari faaliyetlerde bulunacak iş insanlarına yardımcı olacak"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, OSB'de "Türkçe Konuşan Girişimciler Ofisi" açıldığını bildirerek, "Türk dünyası ile Türkiye arasında köprü olacak ofis, ülkemizle ticari faaliyetlerde bulunacak iş insanlarına yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince 21'ncisi bu yıl düzenlenen "Türkçe Konuşan Girişimciler Programı" kapsamında 25 ülkeden 40'tan fazla girişimci OSTİM'i ziyaret etti.

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk dünyası ile ilişkilerin önemine değindi.

OSB'de "Türkçe Konuşan Girişimciler Ofisi" açıldığını belirten Aydın, "Türk dünyası ile Türkiye arasında köprü olacak ofis, ülkemizle ticari faaliyetlerde bulunacak iş insanlarına yardımcı olacak. Ofis kanalıyla, bundan sonra Türk dünyasıyla bütün irtibatlarımızı ve bağlantılarımızı burada görevlendireceğimiz çalışanımızla sağlayacağız." diye konuştu.

Aydın, Ofisin, Türk dünyasından gelenlerin Türkiye ile temas kuracakları merkez olarak işlev göreceğini ve 7 gün 24 saat hizmet vereceğini kaydetti.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İç giyim ihracatında hedef 800 milyon dolara yükseldiİç giyim ihracatında hedef 800 milyon dolara yükseldi
KPMG: Dijitalleşme otomotive yön veren trendlerden olacakKPMG: Dijitalleşme otomotive yön veren trendlerden olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Orhan Aydın OSTİM OSB Türkçe Konuşan Girişimciler Ofisi

En Çok Okunan Haberler

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Sural'ın son görüntüsü ortaya çıktı!

Sural'ın son görüntüsü ortaya çıktı!

İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor

İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor

Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Otomotiv devi müşterilerine kripto para dağıtacak

Otomotiv devi müşterilerine kripto para dağıtacak

Yüzde 50 indirimli uygulama başladı

Yüzde 50 indirimli uygulama başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İç giyim ihracatında hedef 800 milyon dolara yükseldi

İç giyim ihracatında hedef 800 milyon dolara yükseldi

KPMG: Dijitalleşme otomotive yön veren trendlerden olacak

KPMG: Dijitalleşme otomotive yön veren trendlerden olacak

Kangal Termik Santrali'nde baca gazı arıtımıyla, gübre üretilecek

Kangal Termik Santrali'nde baca gazı arıtımıyla, gübre üretilecek

Adana sebze halinde soğan 75 kuruşa düştü

Adana sebze halinde soğan 75 kuruşa düştü

Tokat'ta kenevir ekimi yapıldı

Tokat'ta kenevir ekimi yapıldı

Pazarcı esnafına stres ve öfke yönetimi eğitimi

Pazarcı esnafına stres ve öfke yönetimi eğitimi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.