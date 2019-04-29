OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, OSB'de "Türkçe Konuşan Girişimciler Ofisi" açıldığını bildirerek, "Türk dünyası ile Türkiye arasında köprü olacak ofis, ülkemizle ticari faaliyetlerde bulunacak iş insanlarına yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince 21'ncisi bu yıl düzenlenen "Türkçe Konuşan Girişimciler Programı" kapsamında 25 ülkeden 40'tan fazla girişimci OSTİM'i ziyaret etti.

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk dünyası ile ilişkilerin önemine değindi.

OSB'de "Türkçe Konuşan Girişimciler Ofisi" açıldığını belirten Aydın, "Türk dünyası ile Türkiye arasında köprü olacak ofis, ülkemizle ticari faaliyetlerde bulunacak iş insanlarına yardımcı olacak. Ofis kanalıyla, bundan sonra Türk dünyasıyla bütün irtibatlarımızı ve bağlantılarımızı burada görevlendireceğimiz çalışanımızla sağlayacağız." diye konuştu.

Aydın, Ofisin, Türk dünyasından gelenlerin Türkiye ile temas kuracakları merkez olarak işlev göreceğini ve 7 gün 24 saat hizmet vereceğini kaydetti.

