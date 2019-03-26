OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSB'lerde kümelenme modeline çok inandıklarını ve en iyi şekilde uygulamaya çalıştıklarını belirterek, "Zonguldak Valiliği öncülüğünde başlatılan çelik kümelenmesi çalışmaları kapsamında kamu, özel sektör ve akademisyenlerden oluşan heyeti ağırladık ve destek sözü verdik." ifadesini kullandı.

OSTİM'den yapılan açıklamada, Zonguldak Valiliği öncülüğünde başlatılan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından sürdürülen Çelik Kümelenme Projesi kapsamında, Türkiye'deki başarılı modellerin incelendiği, bu çerçevede Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir öncülüğündeki heyetin OSTİM OSB'yi ziyaret ettiği bildirildi.

Ziyarette heyet, OSTİM OSB'nin çalışma modeli ve kümelenme gruplarıyla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aydın, gelişmiş ülkelerde OSB'lerde yer alan kümelenme modellerinin nasıl hayata geçtiği ve yönetildiği konusunda araştırmalar yaptıklarını, Türkiye'deki kümelenme faaliyetlerini de yakından takip ettiklerini belirtti.